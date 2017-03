Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 14/03/2017 | 06h00 Atualizada em

Determine limites e estruturas, para que as pessoas saibam o terreno que pisam e o alcance de tudo que precisam fazer para que os projetos em andamento continuem dando certo. Os bons limites propiciam a liberdade.

É infinitamente mais importante uma rede de bons relacionamentos do que lutar para se tornar tão independente que nunca mais precise de ninguém. Este tipo de luta é uma ilusão e, como toda ilusão, acaba em decepção.

A liberdade se revela pela maneira com que você lidar com os fatores que, por enquanto, não podem ser mudados. Liberdade não é fazer o que lhe der na telha, mas aproveitar as circunstâncias para fazer o melhor possível.

Há um tempo certo para abraçar e outro em que a separação se torna necessária. O importante é agir com o maior desapego e desinteresse possível, acompanhando o fluxo dos ciclos de tempo em que acontece a evolução humana.

Você não deve temer a solidão nesta parte do caminho, pois é através dela que sua alma compreenderá até onde deve fazer prevalecer seus desejos em particular e quando precisa começar a fazer concessões também.

Os milagres acontecem, mas sugiro que você não dependa desses, especialmente nos momentos em que souber o que você precisa fazer para desatar os nós. Milagres são bênçãos inesperadas, não se pode esperar por eles.



É bom achar motivações positivas para continuar lutando, porque o que vale é você aventurar-se no caminho de realizar desejos. No futuro, além disso, você terá de separar o joio do trigo, os bons desejos dos maus desejos.

Avalie tudo que for necessário e desenvolva a autodisciplina que permita você agir. Isto exige um grau de maturidade e integração que, provavelmente, você ainda não tenha, mas que o céu espera que você desenvolva.

Todo mundo carrega uma dose de ressentimento em algum lugar obscuro da alma, mas que isso seja comum não o torna nem um pouco mais saudável. Pelo contrário, o ressentimento cria doenças e atrasos de todos os tipos.

A grandeza do céu há de encontrar uma forma de expressar-se através de você, aqui na Terra. Este é o verdadeiro destino de nossa humanidade. Encontre elementos e instrumentos que ajudem você a fazer essa coordenação.

Os relacionamentos não se sustentam nem desintegram por uma só razão. As pessoas são complexas o suficiente para se relacionarem através dessa complexidade. Por isso, não busque respostas simples para os relacionamentos.

Evitar todos os riscos seria perder de vista a necessária aventura que conduziria seus passos até as conquistas almejadas. Que tipo de vida um ser humano viveria em nome de sempre existir em segurança? Uma vida tediosa!