Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Aja desinteressadamente, sem apego ao fruto da ação. Experimente esse tipo de atitude durante todo o dia de hoje e em relação a tudo e a todos. Observe as consequências dessa atitude e, principalmente, sua sensação.

Supere o quanto antes a tensão que resulta de sentir que seus desejos e aspirações precisam ser deixados de lado, em virtude de se preservarem os bons relacionamentos sociais. Este sacrifício é fundamental.

Ainda que existam condições que não seja possível mudar do dia para a noite, e que perturbam seus planos, continue firme e forte nas suas estratégias. Assim, com persistência, até os inconvenientes serão úteis.

Estar no lugar certo e na hora certa não é algo que poderia ser controlado antecipadamente. Você pode até tentar controlar todas as variáveis, mas com certeza uma magia dessas depende mais da sorte do que de controle.

A busca de elogios é um sinal de fraqueza. Às vezes é saudável agir em troca de elogios, mas quando isso se torna rotina, aí a coisa começa a se transformar em fraqueza. Faça o que é certo fazer e nada além disso.

Elaborar uma estrutura eficiente de vida para que sua alma progrida e tenha sucesso é um projeto digno de realizar. Porém, há de se agregar a esse projeto o motivo principal, que é garantir bons relacionamentos.



Os problemas são mais profundos do que parecem, mas isso não deve tornar-se objeto de terror. Todo problema é profundo na mesma medida em que o ser humano deve enfrentá-lo no âmbito de sua própria e intensa vida interior.

Da mesma forma com que você espera que as outras pessoas confiem cegamente em você, muitas delas esperam o mesmo de sua parte, um voto de confiança. É difícil, mas necessário, porque a desconfiança atrapalha tudo.

Abra os braços de sua alma ao que der e vier, tendo certeza que virá um monte de coisa misturada, mas que dará para administrar tudo com sabedoria, enquanto você mantiver essa postura de abertura e receptividade.

Você não deve buscar a aprovação das pessoas, mas continuar trilhando o caminho que conduza à realização dos mais elevados ideais, aqueles que, quando pensados, fazem seu coração arder de vontade de realizá-los.

Em todo relacionamento, algumas coisas são boas e agradáveis enquanto outras são ruins e desagradáveis. Esta complexidade varia de tamanho e intensidade entre os diversos relacionamentos, mas está sempre presente.

Sem uma dose de aventura a vida se torna um tédio, pois, se repetem incessantemente os rituais e comportamentos que asseguram que tudo seja previsível. Com certeza, sua alma já cansou desse tipo de existência.