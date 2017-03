Mãe do BBB Marcos desaprova caso do filho com Emilly: "menina mal educada" 

Ciúme de sogra? 02/03/2017 | 12h16 Atualizada em

Quem não perde um lance do relacionamento entre os gaúchos Marcos e Emilly no Big Brother Brasil 17 é a mãe do médico, a aposentada Henilda Harter, de 70 anos. Além dos olhos atentos à televisão, a sogra mantém o nariz torcido: ela não aprova o caso do filho com a menina 17 anos mais nova.

Em entrevista ao GShow, Henilda revelou estar ansiosa para que o namorico chegue ao fim.

— Torço para que termine logo. Acho que meu filho precisa se distanciar dessa moça. Eu assisto ao programa 24 horas por dia — alertou.

A irmã de Marcos, Caroline, e a mãe, Henilda, nutrem sentimentos diferentes em relação a Emilly Foto: Reprodução / GShow

A disposição de Henilda em relação a Emilly é diferente do que pensa a irmã de Marcos, Caroline Harter. Também em entrevista ao GShow, a cunhada disse que, caso a menina entrasse para a família, a trataria como "irmã mais nova".

Já a sogra acredita que Emilly não tem boas intenções com o filho, passando longe da figura de "parceira ideal".

— Ela é uma menina mal-educada. Fala mal dele pelas costas, joga o Marcos contra as outras pessoas. Além de ter se metido em algumas confusões em festas aqui em Porto Alegre, antes de entrar no programa — disse Henilda, mostrando que pesquisou o passado da mulher que pode ser sua nora.

E Henilda não está sozinha na reprovação. Segundo ela, boa parte dos fãs de Marcos que enviam mensagens de apoio à família não querem mais a relação.

— Tem muita gente que concorda que Emilly está fazendo mal para ele — reforça.

