Magali Moraes fala sobre relacionamento: a pausa pra namorar

Vamos ser sinceros. Em qualquer relacionamento, especialmente nos longos, é quase impossível manter o clima de namoro o tempo inteiro. A rotina dá um baile na gente. Coisas menos importantes se disfarçam de urgências (tão fácil cair nessa armadilha). O trabalho e os estudos consomem a nossa energia. De cada lado do casal, há familiares que pedem atenção. Amigos e amigas querem marcar encontros (que bom!!). O celular, que nos aproxima de todo mundo, acaba tirando o foco de quem está bem ao lado.



Com filhos, multiplique por mil a dedicação envolvida. Quando são pequenos, a nossa vida gira em função deles (e é natural que seja assim). Se já cresceram, a gente finge que não vê e segue lambendo as crias. Tem sempre uma nova fase começando nesse videogame viciante que é ser pai e mãe. No meio disso tudo, o casal vai se deixando pra depois. Amanhã. Quando sobrar uma hora. Qualquer dia desses. Talvez mês que vem.

Vale dos Vinhedos

Mas os momentos certos aparecem, tem que saber aproveitar. No último fíndi, eu e o Ricardo pegamos a estrada e fugimos pra namorar um pouco (ou melhor, muito). Nada como uma viagenzinha romântica pra recuperar o tempo perdido! E se existe um lugar perfeito pra isso, ele se chama Serra gaúcha. O cenário escolhido foi o Vale dos Vinhedos, onde Bento Gonçalves e Garibaldi se abraçam e nos brindam com excelentes vinhos. Se você não conhece, eu recomendo. Se quer uma desculpa pra voltar, pode usar essa coluna.

Na verdade, o lugar é o de menos. O fundamental é ter vontade de escapar da rotina pra curtir quem você ama (só vocês e mais ninguém). Dá pra namorar em casa, no cinema, no parque, na praia. Dá pra pausar essa loucura de vida e simplesmente caminhar de mãos dadas por aí. Dá pra relembrar o que um dia uniu vocês. Olhar nos olhos dessa pessoa que você escolheu pra ser feliz. Conversar sem pressa. E mostrar que o amor de vocês é, sim, prioridade.