No primeiro dia de saques, Caixa admite problemas para quem tem mais de uma conta inativa do FGTS

Começou nesta sexta-feira o pagamento das contas inativas do FGTS. Pela manhã, o movimento nas agências da Caixa Federal foi tranquilo, mas à tarde a situação está diferente.

O lojista Jorge Quiroga, 45 anos, conseguiu na quarta tentativa sacar o valor total das suas contas inativas, mas o valor era diferente do informado no site da Caixa: ao invés de R$ 470, tinha direito a R$ 2 mil. Antes de retirar o dinheiro numa lotérica da Avenida Azenha, tentou sem sucesso antes em três agências da Caixa: na Zona Norte, no Centro e no Bairro Azenha.

A dona de casa Lilian Rosa Ribeiro, 23 anos, também enfrentou dificuldades na tarde desta sexta-feira para sacar o valor de suas quatro contas inativas do FGTS. Ela esteve em duas lotéricas e, até o início da tarde, só havia conseguido resgatar o dinheiro de uma conta. Na agência da Caixa Federal da Avenida Azenha, ela tentava pegar o valor total. Nas lotéricas, foi informada que o sistema da Caixa estava travado ou trancando.

Os problemas relatados por Lilian e Jorge em Porto Alegre também foram verificados em outras cidades. As agências estão abertas desde 8h em todo país para atender as pessoas que querem sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Clientes estão com dificuldade para sacar devido à lentidão no sistema do banco.

Na agência da Caixa Federal da Avenida Almirante Barroso, no Rio de Janeiro, o gerente do FGTS no Rio de Janeiro da Caixa, José Nilton Loureiro reconheceu que a Caixa teve dificuldade em liberar o saque integral para cidadãos com múltiplas contas:

– Nessas situações, ele pode vir à agência, pois a conta que ficou faltando vai ser debitada manualmente, sem nenhum prejuízo.

Somente no Rio Grande do Sul, 330 mil pessoas nascidas em janeiro e fevereiro têm contas inativas, e os valores somam R$ 420 milhões, segundo Fabio Müller, superintendente regional em exercício da Caixa em Porto Alegre.

No vídeo abaixo, o vice-presidente de governo da Caixa, Roberto Barreto, tira dúvidas sobre os saques das contas inativas.