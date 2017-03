Pedro Ernesto: "Grande expectativa para o Gre-Nal"

Coluna do Pedro 04/03/2017 | 08h00 Atualizada em

Poucas vezes tive expectativa tão grande quanto tenho para o Gre-Nal deste sábado, às 18h30min, na Arena, válido pelo Gauchão. Vejo gremistas e colorados muito motivados. Gremistas pela chegada de Barrios. Colorados com a perspectiva de formação de um bom time.

Faz tempo que o Grêmio não tem um centroavante de área. E ainda um jogador de qualidade. Os colorados estão vibrando por entenderem que está chegando um novo tempo, com um time de melhor qualidade. Este otimismo e a animação dos torcedores me fazem pensar e torcer por um grande jogo.

Lucas Barrios

Ele veio para jogar. Quis sair do Palmeiras perdendo boa grana porque viu no Grêmio o espaço que estava faltando no antigo clube. Por esta razão, não fica dúvida que ele vai começar a partida. Está em forma, tem ritmo de jogo e treinou algumas vezes entre seus novos companheiros. Barrios é a grande vedete deste Gre-Nal.

D'Alessandro

No lado do Inter, ele é o cara, jogando ou não. Se for a campo, leva seu grande futebol, sua malícia castelhana e incendeia o jogo. Se não puder jogar, abre uma série de possibilidades quanto a sua substituição. Acho que Zago coloca William no meio e Junio de volta ao time. Mas tem tantas possibilidades que é melhor esperar pela hora do jogo.

