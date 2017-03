Pedro Ernesto: "Gre-Nal 412 me deixou boas lembranças"

Coluna do Pedro 06/03/2017 | 08h00 Atualizada em

O Gre-Nal do último sábado me deixou boas lembranças. Um jogo disputado, de quatro gols marcados, de grandes atuações individuais.

No Grêmio, Bolaños, mais uma vez, foi incrível. Fez gol, deu assistências, dribles, brigou quando necessário. Quando o clube luta para encontrar um substituto para Walace, gostei do volante Michel.



No Inter, a maior figura foi o uruguaio Nico López. Arrebentou. Deixou a defesa do Grêmio tonta por 20 minutos na segunda etapa. Gostei também dos treinadores. Renato Portaluppi acertou em colocar Pedro Rocha. Ele fez o passe do primeiro gol. Acertou com Fernandinho, que fez o gol de empate. Zago acertou com as entradas de Roberson e Nico. Eles mudaram o jogo.

Temos boas notícias para o futuro imediato da dupla Gre-Nal.

Fazedores de gol

Brenner voltou a ser espetacular. Ele fez um gol com cavadinha, que só grandes artilheiros conseguem fazer. Mas ele também deu o passe para Roberson marcar o primeiro gol do Inter.

Lucas Barrios entrou no segundo tempo, justamente no momento que o Inter cresceu no campo. Não lhe restaram oportunidades. Mas é claro que ele vai ser muito importante para o Grêmio.

Posse de bola

Foi o Grêmio que produziu mais, mas o Inter foi mais envolvente. Os 15 minutos colorados foram avassaladores. Renato falou em massacre. Roberto Melo me mandou o vídeo que antecede o gol de Brenner, e o Inter fica tocando a bola por dois minutos, com o Grêmio na roda. Enfim, ficou bom para os dois. E o Vuaden passou muito longe do placar.

