Pedro Ernesto: "O PSG precisava tomar seis. E tomou"

Eram 43 minutos do segundo tempo e o Barcelona precisava fazer três gols para eliminar o PSG. Falta fora da área e Neymar marca um golaço. Dois minutos depois, o juiz inventa um pênalti de Marquinhos em Luis Suarez. Neymar cobra e o Barça faz o segundo gol necessário, o quinto da partida.

O juiz deu cinco minutos de tempo de recuperação. Pressão total. Aos 50, Neymar joga uma bola na área e Sergi Roberto marca o sexto gol. Inacreditável. Um dos momentos mais fascinantes que vi nesta minha vida de futebol por muitas décadas. O PSG, que fizera 4 a 0 em Paris, e que fizera ainda um gol em Barcelona, precisava tomar seis. E tomou.

Verdade que o árbitro cometeu três erros mortais, todos contra o interesse do time francês. Ele marcou um pênalti em Neymar, quando o zagueiro do PSG escorregou e o craque brasileiro caiu em cima dele. Marcou outro pênalti quando Marquinhos disputou com Luis Suárez e este se atirou. O árbitro foi na conversa. E ainda deu cinco minutos, tempo suficiente para o Barça fazer o sexto gol, sem necessidade. Árbitros erram em todas as partes do planeta.

Enquanto o time se prepara para fazer sua estreia na Copa Libertadores, aqui em Porto Alegre a direção gremista contrata Bruno Rodrigo. Acho que ele não está com ritmo de jogo, mas é um zagueiro me agrada muito. Tem força, é muito bom na bola aérea e é um jogador rodado, que tem experiência e pode entrar no time sem dificuldade. A direção começa a repor as necessidades. E, pelo que sei, Musto vem aí.

