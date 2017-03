Pedro Ernesto: "Trio de ouro do ataque tricolor"

Coluna do Pedro 01/03/2017 | 07h38 Atualizada em

Este é o apelido que encontrei para definir o trio final do ataque que a direção do Grêmio conseguiu entregar ao treinador e à torcida. Pode ser um exagero. Como exagero também foi ter dito que no mundo não se vê muita coisa melhor.

Na Espanha, se retiramos Atlético, Real de Madrid e Barcelona, sobra pouco. Na Alemanha, tem o Bayern. Depois tudo é menos. Na Inglaterra, tem quatro ou cinco grandes times.

Na Itália, o futebol vive em crise. No Brasil, tem dois ou três times parecidos. Reconheço o exagero, mas não ignoro o entusiasmo da torcida do Grêmio.

Repercussão

Para o Grêmio é muito importante não perder o clássico Gre-Nal para não se atrapalhar animicamente visando à participação na Copa Libertadores a partir da semana que vem. Ganhando é festa. Empatando, não atrapalha nada.

Para o Inter, desastroso seria perder de goleada. Perdendo por pouco, todos irão reconhecer que é a remontagem de um time

que estava destruído. Empatando ou ganhando, a festa é colorada.

Presídio

Quero festejar o início dos trabalhos para finalização do presídio de Canoas. Serão 45 dias para a primeira fase. Outros 45 para a entrega total. A bandidagem está solta. Não sei se é mais perigoso viver em Porto Alegre e arredores ou em Bagdá. Demorou, mas finalmente vemos uma luz no fim do túnel. E não estou falando do túnel que estava sendo construído no Presídio Central.

