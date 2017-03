Teste 13/03/2017 | 17h06 Atualizada em

Reunião de família ou empurrar alguém na escada? Carnaval ou estudar? Maria do Carmo ou Nazaré? Lindalva ou Giovanni Improtta? Descubra no quiz abaixo quem é você em Senhora do Destino, novela icônica que reestreou nesta tarde no Vale A Pena Ver de Novo, na RBS TV.

