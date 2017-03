Receita abre consulta hoje a lote residual do Imposto de Renda: saiba se você tem direito

Dinheiro na mão 08/03/2017 | 11h41 Atualizada em

A Receita Federal liberou hoje, dia 8 de março, a consulta ao lote multiexercício de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, incluindo as restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2016.

O crédito bancário do Imposto de Renda para 156.307 contribuintes será feito no dia 15 deste mês, totalizando R$ 281.471.374,67 milhões. Desse total, R$ 83.689.576,62 milhões referem-se aos contribuintes de que trata o Artigo 69-A da Lei nº 9.784/99, sendo 26.921 contribuintes idosos e 1.851 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

Para saber se teve a declaração liberada neste lote, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone 146.

Caso o valor não seja depositado na conta indicada pelo contribuinte, é preciso contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento: telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, no nome do contribuinte, em qualquer banco.