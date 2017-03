Shows e programação na tevê: um guia para comemorar o Dia da Mulher

É tudo delas 08/03/2017 | 07h00 Atualizada em

O Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje, deveria ser celebrado todos os dias, tamanha a importância e a relevância delas na nossa sociedade.Em tempos em que o empoderamento feminino tem cada vez mais força, a data chega repleta de significado e eventos.

A programação está pra lá de especial! Tem desde shows de graça, passando por exposições, até atrações na tevê para quem não quer sair do conforto de casa.



Musical Évora especial



Glau homenageia mulherada forte da música Foto: Ver Descrição / Ver Descrição

O show Damas do Samba traz a cantora Glau Barros homenageando as mulheres que fizeram - e fazem - história na MPB, como Dona Ivone Lara, Elza Soares, Elis Regina, Clara Nunes, Elizeth Cardoso, Leci Brandão, além de artistas da cena local como Zilah Machado e Delma Gonçalves.



Onde: Sala da Música do Multipalco Theatro São Pedro, Praça Marechal Deodoro, s/nº,

Quando: nesta quarta, a partir das 12h30min.

Quanto: De graça.



Sesc Mulher



Nega Jaque: empoderamento feminino Foto: Mateus Bruxel / Agencia RBS

O quinto Sesc Mulher começa hoje e vai até o dia 31, com uma intensa programação de teatro, música, dança, exposição e literatura - ao todo, 18 atrações (clique aqui e acesse a programação completa). Entre os destaques, estão a exposição Algumas Mulheres do Mundo, da cartunista gaúcha Fabiane Langona. e o show de hip hop de Negra Jaque.



Empoderamento e feminismo negro: três mulheres compartilham histórias de vida



Onde: A mostra tem entrada franca no Café Sesc Centro, Alberto Bins, 665 e o show acontece no hall do Sesc Centro.

Quando: A exposição acontece de segunda a sexta, das 8h às 20h, até o dia 31. Já o show, nesta quarta, ao meio-dia.

Quantos: ambos com entrada franca.



Dança e canto



Uma série de shows agita a Rua Coberta, em Esteio, com nomes como Mônica Marins, Helena Marins e Dener Almeida, que ainda promove uma apresentação de dança e jazz.



Onde: Rua Coberta (Garibaldi), no Centro de Esteio

Quando: nesta quarta-feira, a partir das 11h15min.

Quanto: de graça.



Nas águas do Guaíba



Tatiéli passa em revista a obra de Mercedes Foto: Reprodução / Facebook

No barco Cisne Branco, rola o Tributo a Mercedes Sosa. Tatiéli Bueno canta clássicos deLa Negra, como Mercedes era conhecida.



Onde: Armazém B3 do Cais do Porto

Quando: nesta quarta, às 19h

Quanto: Ingressos a R$ 50.



Entre na dança



Tudo começa com uma roda de chimarrão e orientações paraa mulherada. Na sequência, elas entram na dança com aulas de ritmos e zumba.



Onde: Praça da Bíblia, Avenida José Loureiro da Silva, na frente da prefeitura, em Gravataí

Quando: nesta quarta, a partir da 8h30min

Quanto: De graça.



Na telinha



Canal Brasil



A diva Fernanda estrela A Dama do Estácio Foto: casa de cinema de porto alegre / Divulgação

— Uma série de filmes explora questões relevantes do universo feminino. Entre os destaques, A Dama do Estácio, com a diva Fernanda Montenegro.



Onde: Canal Brasil

Quando: nesta quarta, a partir das 18h.



OFF



Tatiana: vida radical no Havaí Foto: Canal OFF / Divulgação

Confira séries com mulheres influentes no mundo esportivo: Letícia Let's Go, Mulheres do Mar e Tatiana Weston-Webb. Filmes, como o documentário internacional inédito Transition, compõem a homenagem.



Onde: Canal Off

Quando: nesta quarta, a partir das 18h.



Multishow



A programação começa com o primeiro episódio de Lugar Incomum, no sul da França, com Didi Wagner. Às 19h,a cantora Naiara Azevedo apresenta ao vivo o TVZ, mostrando clipes de hits, como o seu sucesso, 50 Reais.



Depois, tem Vai, Fernandinha. E, para encerrar, TOC's de Dalila, com Heloísa Périssé.



Onde: Multishow

Quando: nesta quarta, a partir das 18h30min



Canal Bis



Madonna: ícone da mulherada Foto: reprodução / reprodução

Dez horas de shows e documentários exaltam a vida e a obra de ícones femininos da história da música. Mulheres inspiradoras, como Beyoncé e Alicia Keys, fazem parte da homenagem em shows históricos como Confessions on a Dance Floor, de Madonna, do ano de 2006.



Onde: Canal Bis

Quando: nesta quarta, a partir das 14h.



