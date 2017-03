VÍDEO: "Jornal do Almoço" completa 45 anos próximo do público e com recorde de audiência

Praça pública do RS 10/03/2017 | 12h46 Atualizada em

Desde março de 1972, o meio-dia dos gaúchos tem uma tradição: tal qual o arroz de carreteiro ou o churrasco, o Jornal do Almoço solidificou-se como hábito de parte da população do Estado. Após 45 anos de sua estreia, celebrados na segunda-feira passada, o telejornal segue em alta na preferência dos telespectadores gaúchos. Segundo medição do Kantar Ibope Media, o programa local mais antigo da RBS TV registrou 22,7 pontos de audiência na Grande Porto Alegre no ano passado, a maior média anual na região desde 2000.



Além da marca excelente, o programa segue exercendo sua função pública, conforme explica o diretor de Jornalismo da RBS TV, Cezar Freitas:

– Nós consideramos que o JA é a praça pública onde os gaúchos discutem os seus problemas e soluções, além de ver os grandes feitos e os personagens que são referências para nosso povo. Uma praça tem que estar sempre aberta e interagir com quem vai lá. Temos experimentado outros formatos e buscado conteúdos que façam sentido para as pessoas e as ajudem em seu cotidiano, exercendo o nosso propósito: transformar vidas.

Um exemplo dessa premissa de "praça pública" é o quadro de entrevistas JA Ideias, que estreou em 2016. No espaço, é promovido o debate de temas que impactam as comunidades. Ao longo dessas quatro décadas, o JA foi tornando-se cada vez mais próximo do seu público. Um fator importante que contribui para isso é a linguagem informal do programa.



– A linguagem do JA sempre foi muito coloquial e evoluiu com o tempo. Passamos a ter uma linguagem mais humana, bastante preocupada com o conteúdo – ressalta Cezar.

Há quase 21 anos no comando da atração, Cristina Ranzolin acredita que outra virtude do Jornal do Almoço é sua capacidade de renovação.

– Conseguir atender as demandas de cada tempo e ir se adaptando é o segredo do JA. O programa evolui sempre com humanidade e com personagens que representam de alguma maneira o público do RS.



Tudo isso contribuiu para torná-lo um "companheiro dos gaúchos".

– É como um amigo que está ali para ajudar as pessoas a saberem o que está acontecendo e para ajudá-las a terem um dia melhor – explica Cristina.

Afeto do público

Essa intimidade leva os telespectadores a criarem laços afetivos com o programa, como é o caso de Maria Lúcia dos Santos, 56 anos – fã do JA que participou no estúdio da edição comemorativa de 45 anos.

– O Jornal do Almoço integra minha vida há muito tempo. Juntava a família toda em volta da mesa e assistia ao jornal desde a época da Maria do Carmo, Paulo Sant'Ana, Lasier Martins, Laura Quadros, aquele povo antigo. Faz parte da gente, não tem como fugir disso – relata Maria Lúcia.

Sara Lessa, 32 anos, também foi convidada da edição especial de aniversário. Ela corrobora com Maria Lúcia:

– Sempre tive o hábito de assistir desde criança o jornal. Desde ali virou rotina pra mim: na hora do almoço, eu e minha família nos reunimos e assistimos ao jornal.

O telejornal também tem fôlego com as novas gerações:

– Desde muito pequena eu o assisto. É um programa sagrado na hora do nosso almoço, na hora que a família se reúne. E a gente sempre gostou do Jornal do Almoço pelo fato de ser muito diversificado, por ter muita dica e conteúdos legais e novos – assinala Camilla Switter Ferreira, 18 anos, que também estava presente no aniversário do JA.

Para Cezar, o Jornal do Almoço é resultado de 45 anos de convivência com as famílias do Rio Grande do Sul:

– É uma missão muito importante: fazer bom jornalismo e atender aos interesses da população. Nós esperamos continuar honrando essa confiança e afeto.