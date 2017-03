VÍDEO: nova participante promete esquentar o clima morno do "BBB 17"

Espiadinha 13/03/2017 | 22h05 Atualizada em

Em vídeo, a editora do ClicRBS Brunna Radaelli e a repórter de Zero Hora Nathália Carapeços analisam os acontecimentos do Big Brother Brasil. Nos últimos dias a produção tem feito de tudo para apimentar as coisas na casa do BBB e garantir um programa mais divertido para os telespectadores. Apesar dos esforços, a promessa é de mais um paredão sem emoções ou surpresas, e muita discussão por parte do casal Marcos e Emilly. A última esperança fica por conta de uma nova gata que está chegando direto do "Gran Hermano" da Espanha. Confira!