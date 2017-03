Zé Victor Castiel: "Lição (fora) de casa "

Paixão Colorada 09/03/2017 | 08h02 Atualizada em

O Internacional fez a lição de casa e bateu o Sampaio Corrêa, no Maranhão, ontem à noite. Foi um jogo em que o Colorado não correu riscos. Mais uma vez tivemos uma grande atuação de D¿Alessandro.

Todos os jogadores fizeram boa partida. A destacar os dois gols marcados por Brenner. Este jogador, que já figura entre os goleadores do Brasil neste início de temporada, pode se afirmar e até fazer história no Inter. Agora é reagrupar para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi no próximo domingo, quando Antonio Carlos Zago terá que solucionar o problema da falta de D¿Alessandro.

Futebol feminino

Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Uma data para se refletir sobre as desigualdades, preconceito e violência doméstica, que, apesar de toda a evolução da humanidade, ainda são praticadas contra as mulheres. Pensando nisso, fui buscar informações sobre a movimentação dos clubes para a formação de seus times femininos para, finalmente, disputarem competições neste âmbito.

O Inter fez uma enorme ¿peneira¿. No último fim de semana, mais de 700 se apresentaram. Desta primeira triagem, foram selecionadas quase uma centena. A partir daí, o departamento de futebol feminino funcionará em sua plenitude, trazendo para os amantes do futebol mais esta grande alternativa. Eu serei um assíduo frequentador das arquibancadas nos campeonatos femininos. O futebol jogado pelas mulheres possui técnica, beleza e emoção. Imaginem o primeiro Gre-Nal. Grande providência!

