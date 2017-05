Cacalo: "O Grêmio renovou a esperança do seu torcedor"

Paixão Tricolor 16/05/2017 | 07h21 Atualizada em

Não tenho nenhuma dúvida que a atuação do Tricolor no último domingo renovou a esperança do torcedor gremista, com relação ao Campeonato Brasileiro. Não diria que foi uma atuação de luxo, pois faltaram algumas coisas para isso. Mas foi uma partida que permitiu retomar aquelas boas atuações do ano passado, especialmente na Copa do Brasil.

Prioritariamente, houve destaque na participação coletiva do time, e atribuo isso aos treinamentos do técnico Renato e da adequada escalação que mandou a campo. Suscitou novamente na ideia do torcedor uma indagação sobre o que vem primeiro quando o time vai bem: se a atuação coletiva foi boa pelos destaques individuais ou vice- versa?

Penso que foram as duas coisas, porque individualmente os atletas tiveram excelente participação. Tenho muita cautela em escolher o melhor ou os melhores, porque pode parecer que algum não tenha ido bem. Mas Ramiro foi o grande destaque, seguido muito de perto por Arthur, Michel, Leonardo Moura e Lucas Barrios.

Craque Luan

Nesse nível de primeira linha, coloco também o craque Luan. Mas, sobre ele, especificamente, vou me ocupar na coluna de amanhã. É muitíssimo cedo para esperanças concretas, porque os adversários da Primeira Divisão são muito fortes. Mas, se impondo dentro de casa, como foi no domingo, teremos uma equipe em que poderemos..