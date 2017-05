Ciberataque ainda afeta atendimento em agências do INSS

Previdência 15/05/2017 | 10h29 Atualizada em

O INSS retoma parcialmente nesta segunda-feira (15) os atendimentos em agências, após o megaciberataque virtual que atingiu empresas e órgãos públicos na sexta-feira (12) em pelo menos 150 países, incluindo o Brasil. Na semana passada, o instituto decidiu desligar todo o sistema de forma preventiva, em nível nacional.



Leia mais

Justiça determina melhorias em sistemas da Caixa e do INSS para evitar fraudes

Saiba o que fazer se você perdeu o prazo de entrega da declaração



Na abertura das agências nesta segunda, segurados ainda enfrentavam filas devido ao sistema seguir fora do ar. Pouco antes das 10h, a superintendência do instituto no Rio Grande do Sul informou que os atendimentos começaram a ser retomados lentamente em todas as agências, com exceção das do Centro de Porto Alegre e de Alvorada.

O que fazer se você perdeu atendimento

No Estado, a Superintendência Regional não possui um balanço de atendimentos que foram suspensos na sexta-feira. A orientação para quem teve de ir para casa sem atendimento é de que ligue para o telefone 135 e remarque-o e que só procure as agências quem tem atendimento previamente agendado.