Cleo Pires deve chegar a Porto Alegre na segunda-feira para primeiras filmagens de longa

Musa entre nós 11/05/2017 | 17h30 Atualizada em

Nesta segunda-feira (16), Cleo Pires deve baixar em Porto Alegre para dar início à gravação das cenas de sua personagem, Cecília, no longa Legalidade, que terá cena filmadas na Capital e em outras quatro cidades do Estado: São Miguel das Missões, Torres, Cambará do Sul e Garibaldi.

Em Porto Alegre, o filme terá sequências no Palácio Piratini, no Porão da Legalidade e no prédio da prefeitura. Fernando Alves Pinto e José Henrique Ligabue vivem irmãos que formam um triângulo amoroso com Cleo. O fio condutor são os fatos de agosto de 1961, que deram origem ao movimento da Legalidade, comandado por Leonel Brizola (1922 – 2004), que será interpretado pelo gaúcho Leonardo Machado.

Esse é o segundo longa em que Ligabue e Cleo trabalham juntos: a primeira vez foi em O Tempo e o Vento, de Jayme Monjardim, no qual interpretaram os irmãos Ana e Antonio Terra.

Leia mais sobre famosos e entretenimento