Conheça cursos online gratuitos para turbinar seu currículo

Você já contou quanto tempo gasta no Facebook? Segundo relatório da rede social publicado em 2016, os usuários passam cerca de 50 minutos por dia navegando nele, no Messenger e no Instagram. Agora, imagine dedicar esse tempo para complementar o seu aprendizado e ter um diferencial na hora construir seu currículo? Essa é a proposta de plataformas que disponibilizam cursos online gratuitos.

Para quem está finalizando os estudos, com um pé no mercado de trabalho, esse tipo de conhecimento pode ajudar. E a grande vantagem do ensino online é a possibilidade que oferecem aos alunos de montarem seus próprios horários de estudo. A percepção é da vice- presidente de expansão da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Estado (ABRH- RS), Simone Kramer.

— Cada um sabe o seu ritmo de aprendizagem — explica.

Mas quais cursos escolher? E onde encontrá- los? Segundo Simone, o ideal é focar naquilo que mais tem afinidade com a carreira que o aluno pretende seguir.

— Não adianta sair fazendo todos os cursos que se vê pela frente. Uma pilha de certificados que nada tem a ver com a vaga que se está buscando não ajuda em nada — adverte ela.

Foco no momento

Porém, a profissional deixa claro que escolher uma área para se especializar não quer dizer trabalhar por toda a vida somente nela. Segundo Simone, devem existir fases de mudança, mas também períodos de foco.

— Devemos estabelecer o que buscamos. Por exemplo: agora, eu vou focar em conseguir um estágio. E então vou buscar qualificações que podem me ajudar a conquistar um estágio na área que tenho afinidade. Na dúvida sobre qual curso escolher, peça a opinião de um professor — sugere.

Algumas opções

Na infinidade de possibilidades que a internet proporciona, há plataformas que oferecem cursos online de graça. A Escola Virtual da Fundação Bradesco, por exemplo, tem opções em áreas como administração, desenvolvimento de aplicativos, gestão e governança.



O Coursera foi fundado por professores de Ciência da Computação da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, e reúne mais de 2 mil opções de aprendizado em vários idiomas — inclusive português. O único custo possível é para quem deseja receber o certificado em mãos: uma taxa de emissão.

Aqui no Estado, a Ufrgs também lançou uma plataforma nesse perfil, chamada Lúmina. No site, professores da universidade oferecem cursos de curta duração, como Poesia Grega e Química Geral. A plataforma, ainda em fase inicial, possui vários projetos com o selo de "em breve", entre eles, Avaliação de Enfermagem.

Apesar de ajudarem na qualificação e na tentativa de entrar no mercado de trabalho, Simone lembra que um bom profissional vai além dos certificados que ele tem.

— Grande parte do que alguém será no trabalho vem do seu lado comportamental, das suas atitudes frente ao seu cargo. Por isso, além de qualificar o conhecimento, buscar cursos online que ajudam na melhoria das atitudes e do comportamento é uma boa pedida — pontua Simone.

Para iniciar um curso online nas plataformas indicadas nessa reportagem, você precisa acessar um dos sites e escolher uma ou mais opções pelas quais você se interessou.

Conheça três plataformas de ensino online

Escola Virtual da Fundação Bradesco

— No site, cadastre- se clicando no link "Faça seu cadastro!".

— Após fornecer alguns dados pessoais, vá até a aba "cursos" e selecione uma das 90 opções disponíveis. Os certificados são emitidos gratuitamente pela plataforma e podem ser impressos em casa.

— Alguns cursos oferecidos: Administração de Finanças Pessoais e Atendimento ao Público

Coursera

— No site, clique em "Inscreva- se gratuitamente". Você pode usar o perfil do Facebook para fazer o cadastro.

— Escolhido o curso, basta clicar na opção "Inscreva- se Agora". Nessa etapa, você pode optar pela modalidade gratuita ou com a emissão de certificado – quando é cobrada taxa de emissão. A maior parte das aulas não exige pré- requisitos.

— Alguns cursos oferecidos: Sucesso: Estratégias e Habilidades Essenciais, Empreendedorismo.

Lúmina

— No site, o link para cadastro está no alto da página. Depois de criar nome de usuário e senha, o candidato deve fornecer alguns dados pessoais para concluir essa etapa.

— Depois, basta voltar à página inicial do site, escolher uma das opções e começar as aulas. Os cursos são abertos ao público em geral.

— Cursos oferecidos: Poesia Grega e Química Geral I.

