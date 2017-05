Corpo de Nelson Xavier será cremado nesta tarde, no Rio

Último adeus 11/05/2017 | 15h49 Atualizada em

Falecido na madrugada desta quarta-feira, o ator Nelson Xavier está sendo velado, nesta quinta-feira, no Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio, em velório aberto. Em entrevista ao jornal Extra, a mulher de Nelson Xavier, Via Negromonte, afirma ter vivido um momento sobrenatural na noite desta quarta-feira, após a morte do artista, aos 75 anos, em decorrência de complicações pulmonares derivadas de um câncer.

— Fiz uma oração, acendi uma vela e falei: "Se você já se libertou e está mesmo no paraíso, mande um sinal". De repente, a vela explodiu. E aí eu comecei a dizer: "Amor, lembre que eu sou medrosa! Não passe disso" — contou a atriz, cantora e bailarina de 58 anos.



Em atuação consagradora, Nelson Xavier conquistou Kikito em Gramado com "A Despedida"



Durante a quinta-feira, amigos e colegas de Nelson, como Othon Bastos foram ao local para as últimas despedidas. Via Negromonte revelou, ainda, que o marido teve visões sobre o próprio destino. Há cinco meses, ele havia decidido se internar numa clínica de Medicina Integrativa em Uberlândia, Minas Gerais, indicada por um colega da meditação transcendental - prática adotada desde que estrelou o filme "Chico Xavier", em 2010.



Quando desembarcou na cidade mineira vizinha à Uberaba, onde gravou sequências sob o papel do famoso médium brasileiro, o ator frisou para a mulher: "Nossa, eu cheguei ao paraíso do céu azul de Uberlândia".



