Ex-BBB Manoel é internado após intoxicação

Plantão médico 16/05/2017 | 12h15 Atualizada em

Manoel, um dos gêmeos do BBB 17, foi parar no hospital por conta de uma intoxicação alimentar. O rapaz foi internado no final de semana, em Vila Velha, Espírito Santo.



— Senti dor no corpo, febre e fiquei em casa de molho — contou ele ao Extra.

Manoel e o irmão Antônio têm feito várias participações em eventos após o BBB. Cada um deles cobra R$ 5 mil para fazer presença VIP.



Falando nisso



A namorada de Manoel, Vivian, passou por uma saia-justa em um evento de moda, na semana passada. A ex-sister foi vaiada por fãs de Emilly, campeã do reality, rival declarada da advogada durante o programa. No Twitter, Vivian pediu "paz":



"Tem espaço e público para todos os ex-participantes do Big Brother Brasil. Não há necessidade de confronto, nem entre nós e nem entre vocês que torcem".



Na reta final do Big Brother Brasil, as torcidas de Emilly e Vivian se dividiram, mas a gaúcha levou a melhor e conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão.