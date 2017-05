Gracyanne Barbosa precisará indenizar dono de cadela atacada por seu cachorro

Polêmica judicial 11/05/2017 | 08h15

Gracyanne Barbosa, mulher do cantor Belo, foi condenada a pagar uma indenização de R$ 5.886,25 a um vizinho. Rodrigo Ranauro alega que, em 2016, a sua cadelinha foi atacada pelo cachorro de Gracy. O animal passeava sem coleira pelo condomínio.



Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a cachorrinha teria ficado cega de um olho. Ao Extra, a musa fitness explicou:



— Não saio para passeios com meus cachorros sem coleira. Estávamos gravando para um programa de tevê, quando alguém da produção deixou o portão da casa aberto, e ele fugiu. Arcamos com todo tratamento médico do bichinho. E, até onde sei, não havia ficado cego.