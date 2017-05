"Grávidos", Daniel Scola e Gabriella Bordasch descobrem sexo do bebê às vésperas do Dia das Mães

Aqui Entre Nós 13/05/2017 | 10h00 Atualizada em

É guria! Os pais, de primeira viagem. O choro rolou solto da primeira à quarta ecografia, feita nesta quinta-feira (11).



— MENINA!!!! 100% — anuncia, faceiro, Daniel Scola, o pai mais babão deste Dia das Mães.

Especialmente para a coluna Aqui Entre Nós, 1,5cm de pé do baby que vem aí!

A mulher do apresentador do Gaúcha Atualidade e do Chamada Geral 2ª Edição, a jornalista Gabriella Bordasch, está grávida de 15 semanas.



— Bah, a gente tá muito feliz! Eu tô com 41 anos, a Gabi vai fazer 32. Vai ser a princesa do pai! — avisa Scola, que contagia quem quer que seja quando conta a boa nova.

— A pressão do menino era grande para eu engravidar — entrega a mais nova mamãe, aos risos, sobre o sonho que se tornou realidade, coroando este domingo (14).



Choradeira boa



O jornalista da Rádio Gaúcha (600 AM e 93.7 FM) não esconde que vive o momento mais maravilhoso da sua vida — sem exageros. E lembra, aos risos, da choradeira que tem feito em todas as ecos, desde a primeira:



— Chorei muito! Foi a maior injeção de felicidade em um único momento!



— Ele não é de chorar. Eu fico mais emocionada de vê-lo se derretendo e começo a chorar junto — completa Gabi, que foi apresentadora da TVCOM, da previsão do tempo na RBS TV e saiu do Grupo RBS em 2015.



A princesinha é a primeira neta dos dois lados das famílias. E está prevista para nascer em novembro.





Sem frescura



Gabi vai aproveitar a viagem que fará com os irmãos em julho, para os Estados Unidos, para comprar o enxoval por lá. Mas o marido, radiante com a novidade, largou na frente e comprou um body.



Mas não é um qualquer.



— Um body do Black Sabbath — conta o jornalista roqueiro, que dará o primeiro pretinho básico à sua princesa.



A mãe promete que, mesmo fazendo o enxoval fora do Brasil, não quer pirar.



— Não vou ser aquelas mães loucas que compram tudo, né? Sem firula! Vou comprar o básico — promete ela, que já está com uma barriguinha mais saliente.

Quem deve estar se divertindo ouvindo tudo isso é o bebê.



— A gente conversa com a barriga — revela o comunicador, que caiu na boca do povo em 20 de abril, quando os ouvintes acabaram sabendo, pelo Gaúcha Hoje, que ele seria papai:



— Aquele dia foi avassalador! Foi a maior manifestação de carinho que eu recebi em todos esses anos de Gaúcha, disparado!



Nada será como antes



A história deste casal 20 do jornalismo gaúcho completa cinco anos em agosto. Até lá, muitas alegrias e outros tantos momentos de descoberta darão aos dois ainda mais motivos para celebrar a data.

Eles se casaram em dezembro de 2014.

Gabi tem uma rotina puxada de trabalho, da manhã até a noite, na sua produtora, Daterra Filmes, que faz vídeos para a internet. Mas sabe que terá de desacelerar, assim como fez com as atividades físicas, neste início de gestação.



— Por enquanto, tô quietinha. Mas, se o médico liberar, quem sabe planto uma bananeira? — brinca ela, se referindo à que plantou em 2015, no estúdio, e que viralizou na internet.







Com bananeira ou sem, sua vida virou de cabeça pra baixo de novo. Viva!



