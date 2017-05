Guerrinha: "A grande prioridade"

Guerra Total 13/05/2017 | 08h03 Atualizada em

Chegou a hora da onça beber água. Neste sábado, longe de casa, o Inter faz sua estreia na Segundona, a grande prioridade de 2017. Com mudanças na escalação, enfrenta o Londrina, em jogo que tem toda a cara de encrenca, que exigirá muito esforço e não permitirá resultado ruim para quem fracassou no Gauchão.

Apesar de ainda estar longe do ideal, com muita gente ainda chegando, o time do técnico Antônio Carlos Zago joga como favorito e para mostrar que é o principal candidato da competição.

Largada – É jogo para três pontos. Neste domingo, na Arena, começa a corrida do Grêmio atrás do título do Brasileirão. Ao lado do seu torcedor, mas ainda sem alguns titulares, o time do técnico Renato Portaluppi encara o Botafogo, que também sonha alta na competição.

Tudo indica que teremos um bom espetáculo, daqueles que valem o ingresso, com favoritismo do Tricolor, que precisa largar bem e provar que o vexame do Gauchão foi um acidente de percurso.

A piada do Guerra...

Casados há 30 anos, os idosos decidiram visitar os lugares onde comemoraram a lua de mel.

Ao passarem por uma fazenda, notaram uma cerca alta margeando a estrada. A mulher, dona de uma bela memória, não perdeu a chance.

— Querido, vamos fazer como há 30 anos?

O homem coloca o pé no freio, estaciona o automóvel, a mulher desce e vai até a cerca.

Segundos depois, o marido pega o mesmo caminho, inclina a mulher e os dois começam a fazer sexo, como nunca aconteceu durante a longa união.

Quando os dois voltaram ao automóvel, o marido, surpreso, não se conteve.

— Querida, você não se mexeu tanto assim há 30 anos!

— É que há 30 anos a cerca não era eletrificada!