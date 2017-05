Guerrinha: "Os segredos de Renato"

Guerra Total 12/05/2017 | 08h02 Atualizada em

Ainda é segredo. Estamos cada vez mais perto da estreia do Grêmio no Brasileirão e, até agora, ninguém é capaz de afirmar qual será a escalação do técnico Renato Portaluppi. Especialmente no meio-campo, lugar onde a coisas realmente se decidem.

A grande dúvida, que talvez seja mantida até domingo, recai sobre a escalação do menino Arthur. A nova esperança do torcedor gremista, que entrou algumas vezes, deu conta do recado e está bem cotado para começar um jogo.

FARTURA – Agora é só escolher. Diferentemente do ano passado, quando desperdiçou muitos pontos pelas dificuldades em marcar gols, o Inter começa a competição que mais lhe interessa com fartura de atacantes.

Claro que o campo é que vai mostrar se houve acerto nas escolhas, mas dá para afirmar, sem medo de errar, que a direção tratou muito bem do assunto e entregou ao técnico Antônio Carlos Zago um montão de opções para os decisivos 38 jogos da Segundona.

LARGADA – Começa a caminhada. Neste sexta-feira, na Serra, o Juventude recebe a Luverdense, na obrigação de fazer bom resultado para adquirir confiança e mostrar que está mais forte do que no Gauchão. Quem também faz estreia, logo mais, é o Brasil-Pel, contra o Guarani, em Campinas, num jogo que vai exigir muito do Xavante.

BAIXA – Acendeu o alerta. Depois de perder o título para o rival Atlético-MG, o Cruzeiro foi eliminado na Sul-Americana e já começa a ser visto com desconfiança por muita gente. Se não arrumar a casa, vai esquentar a chapa do técnico Mano Menezes, que não tem a mínima culpa.

PERGUNTINHA – Quem será o companheiro de Pottker?