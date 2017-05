Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 12/05/2017 | 06h00 Atualizada em

Convencer alguém a se entusiasmar por seus projetos é a parte fácil. A parte difícil é estimular essa pessoa a se preservar nesse lugar que o entusiasmo percebeu e continuar sustentando essa nota ao longo do tempo.



O pouco que você fizer hoje para se aproximar aos seus anseios será o muito que colherá em data incerta, porém, a colheita será tão certa quanto que o dia segue à noite. Faça pouco, então, mas faça muito bem.



Assuma o lugar de deter as rédeas do seu próprio destino, assuma o comando de sua própria força de vontade e se dedique a colocar em marcha quanta coisa você quiser realizar. Observe os resultados de suas ações.

Há vontades que não encontram forma de ser realizadas, a não ser cometendo transgressões tão importantes que elas acabam se voltando contra a consciência e produzindo arrependimentos, mesmo sem nada ter acontecido.

Da promessa à obra, esse é o único caminho possível para você se aproximar ao que pretende realizar. Por isso, se não puder se comprometer nesse sentido, procure, então, falar menos e, claro está, prometer menos ainda.

Procure fazer o que quiser tendo em vista a própria ação, se desapegando dos resultados, mas ficando ciente de que se fizer tudo com o coração envolvido, então não haverá razão para se preocupar com o resultado.



Esperar até o último instante para colocar em marcha o que você pressente necessário há muito tempo, essa é uma atitude temerária, porém, se é o que de melhor você pode oferecer a si, então que seja assim mesmo. Em frente!

Em determinado momento parecerá a você imprescindível tomar algumas atitudes radicais, pois, essas pareceriam a única forma de superar as limitações. Reveja essa certeza, é possível haver outras opções.



Você avançará conjugando sua força e recursos com a força e recursos de pessoas qualificadas para colaborar com seus planos. Nenhuma boa perspectiva será conquistada contando apenas com seus recursos particulares.

O avanço pode ter sido lento até aqui, mas a partir deste momento as coisas começam a adquirir a aceleração que sua alma aprecia. É justamente num momento assim que você deve se organizar nos mínimos detalhes.

O espírito empreendedor circula à solta e você pode fazê-lo agir ao seu favor, porém, para isso será necessário focar num objetivo dentre os muitos que fazem seu coração arder de vontade de realizar. Só um é suficiente.

A ordem do dia é agitar! Ficar esperando será o pecado, pois, as oportunidades circulam e atiçam seus pressentimentos de algo importante em andamento, porém, você precisa ir ao encontro delas e fazer acontecer.