Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 15/05/2017 | 06h00 Atualizada em

Fazer do seu jeito a despeito de depender da colaboração e ajuda de outras pessoas, essa seria uma atitude temerária demais para ser tomada nesta parte do caminho. É melhor conversar e deixar tudo esclarecido.



Em teoria, todo mundo concorda com o que precisa ser feito, mas na prática ninguém toma a iniciativa de começar os trabalhos. Por isso, o tempo das conversas e reuniões se estende além do limite suportável. É isso.



De vez em quando a tentação de chutar o balde e mandar tudo ao inferno parece adquirir uma tonalidade fatal, de algo que vai acontecer a qualquer momento. Contudo, logo mais a normalidade demonstra estar tudo bem.

Que você enxergue com clareza tudo que acontece não é o mesmo que conseguir comunicar isso às pessoas com que se relaciona. Há um descompasso entre suas visões e a comunicação que, por enquanto, não há como superar.

As potencialidades envolvidas nesta parte do caminho são promissoras, mas ainda não se consegue criar uma dinâmica de comunicação que promova o bom andamento de tudo na direção dessas potencialidades imaginadas.

O que for feito em companhia de outras pessoas, mesmo que pagando o preço de eventuais discórdias, será muito melhor do que você puder fazer contando apenas com seus recursos e vigor particulares. É assim que é.



Tudo acontece, mas o clima de tensão continua sendo a nota dominante dos relacionamentos mais próximos. Por isso, apesar de as coisas se movimentarem de forma positiva, não há clima de festa ou celebração.

Passe em revista suas certezas antes de se fundamentar nelas para tomar decisões e empreender ações. O terreno pelo qual você transita atualmente está em constante mutação e precisa ser revisado o tempo inteiro.



Está tudo certo nesse mundo incerto pela sua própria natureza. Ninguém melhor do que você para transitar por essa estrada sinuosa e cheia de surpresas. Por isso, aja de acordo com sua natureza, ouça a voz interior.

Evite se estender em lutas contra algo ou alguém, sua força seria aproveitada se você mirasse seus objetivos de forma positiva e lutasse a favor desses. Obstáculos e limitações hão de ser tratados como eventualidades.

Faça o necessário, sem que necessariamente seja isso que você deseja fazer. A necessidade é a mãe do destino e por ela é digno sacrificar anseios e desejos particulares que não agregariam nada ao momento.

Você confia que suas visões são acertadas e que precisam orientar as ações necessárias. Porém, você se depara com limitações e circunstâncias problemáticas. A solução é permitir que tudo seja diferente de sua visão.