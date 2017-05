Horóscopo: confira a previsão de hoje para cada signo

Astrologia 16/05/2017 | 06h00 Atualizada em

Exigir eficiência num dia como hoje seria a melhor forma de você perder a cabeça, por não obter respostas à altura de seus requerimentos. Procure se movimentar com calma e tolerar o máximo possível tudo que acontece.



Saber um pouco de tudo é o mesmo que saber nada de tudo. Esta é uma época que promove e acentua a superficialidade, mas você precisa lutar contra ela e fazer as devidas investigações para conhecer o que lhe interessar.



O clima é tenso, mas não denuncia nenhuma conspiração em andamento, apenas há pensamentos e atitudes se desencontrando o tempo inteiro. Procure navegar com despreocupação por um dia tão desorientado como hoje.

Buscar apoio não seria sábio num dia como hoje. É que as pessoas não estão bem alinhadas e, mesmo que cheias de boa vontade, não atinariam a tomar as atitudes pertinentes a cada caso. Temporariamente, é cada um por si.

Há um momento em que, diante da desordem, se torna propício desistir de tomar qualquer tipo de iniciativa para contrariá-la. É preciso aceitar que as coisas se desordenem e que isso seja um momento apenas.

Tenha por objetivo passar este dia com a maior leveza possível, sem ceder ao apelo das preocupações que, com certeza, estarão por aí, tentando assombrar seu coração. Há, com certeza, coisa melhor do que se preocupar.



Permita uma dose de desordem maior do que a habitual, porque se contrariar com ela seria o mesmo que comprar uma irritação que só serviria para piorar o cenário. Olhe tudo com distanciamento e se despreocupe.

Num dia como hoje não seria sábio levar a sério tudo que você ouvir, principalmente das pessoas com que convive de forma cotidiana. Da mesma forma, tome cuidado para não falar nada inconveniente na forma de piadas.



Nada é seguro hoje, é tudo incerto e o chão sob seus pés é um terreno movediço. Porém, mesmo em terrenos como esse dá para fazer alguma arte, surfar com destreza sem se deixar afetar com absolutamente nada.

Procure abrir passagem para outras pessoas expressarem modos e jeitos diferentes dos seus, sem criticar ou questionar absolutamente nada, pois, mesmo sendo tudo errado, hoje não valeria a pena contrariar.

Suas lutas interiores são íntimas demais para compartilhá-las com as pessoas, nem sequer com as que acompanham você há muito tempo. É que neste momento não haveria compreensão, apenas críticas e desentendimentos.

A desorientação que acontece ao seu redor pode ser irritante, mas de que adiantaria você demonstrar essa irritação? Com certeza, o único resultado que você obteria seria acentuar a desorientação e irritar-se mais.