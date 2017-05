Instituto de Cardiologia oferece exame de graça para gestantes

Dia do Coração Fetal 11/05/2017 | 11h54 Atualizada em

No próximo sábado, acontece o Dia F (Dia do Coração Fetal). Na oportunidade, o Instituto de Cardiologia oferecerá exames gratuitos de ecocardiografia fetal para mulheres que estejam a partir do quinto mês de gravidez.

Sob a coordenação do médico Paulo Zielinsky, uma equipe com profissionais de diferentes áreas realizará os exames de ecocardiografia fetal e dará dicas e instruções às gestantes para proteger o coração do bebê, incluindo orientações nutricionais e psicológicas.

Os casos que apresentarem alterações serão acompanhados pela Unidade de Cardiologia Fetal do hospital. Na edição deste evento no ano passado, 525 gestantes foram atendidas. Destas, 6,5% apresentaram alguma anomalia e foram encaminhadas para acompanhamento. Este exame é recomendado para todas as gestantes, não apenas para aquelas que apresentam fatores de risco como diabete materna, uso de álcool e drogas na gestação, tabagismo e a presença de anormalidades no feto.

Segundo o doutor Zielinsky, 90% de todas as anormalidades cardíacas ocorrem em gestações sem fatores de risco. As principais anormalidades são as cardiopatias congênitas (malformação do coração) e alterações do músculo e do ritmo cardíacos (arritmias).

Dia F - Dia do Coração Fetal

Quando: 13 de maio, das 8h às 18h

Onde: Instituto de Cardiologia (Avenida Princesa Isabel, 395, bairro Santana, Porto Alegre)

O que levar: documento de identidade, cartão do SUS e o Cartão Pré-Natal

Atendimento: será por ordem de chegada. Se houver muita procura e a gestante não for atendida no sábado, receberá uma ficha para voltar em outro dia, mas é preciso ir no sábado buscar o atendimento