Leilões do Detran em Gramado e Alvorada oferecem 1,4 mil veículos; tem Uno a partir de R$ 6,5 mil

Gramado recebe mais uma edição dos leilões do Detran/RS na próxima quinta-feira (18). A visitação aos 628 bens ofertados pode ser feita amanhã (16) e quarta (17), das 9h às 17h. Eles estão divididos em sete depósitos, nas cidades de Campo Bom, Canela, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula.

São 119 motos, 46 carros, 2 reboques e 461 sucatas. O leilão presencial acontecerá no Auditório Portinari do Centro de Eventos da Faurgs, em Gramado, às 10h do dia 18.

Entre as ofertas de carros, um Uno Vivace 1.0 de 2011/2012 flex, com lances partindo de R$ 6,5 mil – ele está no depósito de Gramado. Há também uma caminhonete Dodge Dakota Sport 3.9 1998/1999, com lances a partir de R$ 5,2 mil – está no depósito do Distrito Lageado, em São Francisco. Entre as motos, há várias opções de modelos recentes, como uma Yamaha YBR 125 2014 a partir de R$ 1.650, no depósito de Gramado. Duas outras Yamaha, uma YS 150 Fazer ED 2015 e outra 2014 saem com valor mínimo de R$ 2.150 e R$ 1.950, respectivamente.

A lista completa de veículos disponíveis está nos editais do Detran. O leiloeiro da vez, João Antônio Cargnelutti, divulga no site dele as imagens de alguns lotes.

Semana que vem tem leilão em Alvorada



No dia 25 de maio, o leilão do Detran ocorre em Alvorada. Serão 816 bens de depósitos de Alvorada e de Viamão, entre carros, motos, reboques e sucatas. Por lá, a maior oferta também é de motos, com valores a partir de R$ 300, como a Dafra Speed 150, de 2008, que está em um dos depósitos de Alvorada (Rua Fernando Ferrari, 1.415, Formosa). Entre os carros, uma Ford Ecosport 2004 com lance mínimo de R$ 4 mil.



A visitação será liberada nos dias 23 e 24 de maio, das 9h às 17h, nos quatro depósitos participantes. São dois em Alvorada e dois em Viamão. As fotos dos lotes não estão disponíveis.

Quem pode comprar

Pessoas físicas e jurídicas podem arrematar bens, que variam entre sucatas para reciclagem e veículos com documentação. Sucatas só podem ser compradas por empresas que atuam como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem. O restante pode ser comprado por empresas ou por pessoas físicas – é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

O pagamento é sempre à vista, feito por boleto bancário ou cheque, e a entrega é combinada no momento do leilão, com o leiloeiro. Em caso de não pagamento do boleto, o arremate é cancelado. Além do valor do bem, também é cobrada uma comissão de 5% para o leiloeiro.



Servidores do Detran/RS, Polícia Rodoviária Federal, Daer/Polícia Estadual, Polícia Civil, Brigada Militar ou Órgão Municipal de Fiscalização de Trânsito do Município de onde será realizado o leilão não podem participar.

Saiba detalhes dos leilões de maio

Gramado

Quando: nesta quinta-feira (18), às 10h

Local do leilão: Auditório Portinari do Centro de Eventos da Faurgs, Rua São Pedro, 663, em Gramado

Visitação pública: nos dois dias úteis (16 e 17) que antecedem o leilão, das 9h às 17h, em depósitos nas cidades de Campo Bom (Rua Leão XIII, 1.865), Canela (Avenida Cônego João Marchesi, 2.305), Gramado (Rua Pingo de Ouro, 651, Várzea Grande), Nova Petrópolis (Avenida 15 de Novembro, 5105, Centro), Sapiranga (Rua Independência, 660, São Luis) e São Francisco de Paula (Vl Lageado Grande, RST-453, Distrito Lageado Grande, e Avenida Julio de Castilhos, 1363)

Alvorada

Quando: dia 25 de maio, às 10h

Local do leilão: Rua São Borja, 108, Sumaré, Parada 52 – Styllu's 52

Visitação pública: nos dias 23 e 24 de maio, das 9h às 17h, nos quatro depósitos participantes. São dois em Alvorada (Rua Fernando Ferrari, 1.415, Formosa, e Avenida Frederico Dihl, 2.600, Intersul) e dois em Viamão (Estrada Assis Brasil, 4.117, Vila Augusta, e Estrada do Cocão, 381, Parada 54, Vila Querência).

