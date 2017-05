Lote de molho de tomate tem venda proibida por Vigilância Sanitária

Recall 12/05/2017 | 08h43 Atualizada em

Está no Diário Oficial nova proibição de distribuição e venda de lote de molho de tomate da Heinz. É uma publicação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Conforme o texto, responde a um comunicado de recolhimento voluntário encaminhado pela própria empresa Heinz Brasil. As informações são do blog Acerto de Contas.

O produto não estaria de acordo com normas sanitárias. O documento cita resolução de 2014 do Ministério da Saúde que trata de "matérias estranhas macroscópicas e microscópicas em alimentos e bebidas, seus limites de tolerância e dá outras providências".

O lote que está com a venda proibida é o L25 20:54 M3-1 do produto molho de tomate com pedaços tradicional, marca Heinz.

Há limites para materiais estranhos em alguns alimentos. Vão de pelos a insetos inteiros. Acima dessa tolerância que a Anvisa considera prejudicial à saúde. O limite foi estabelecido por legislação de 2014. Os fragmentos não podem ser vistos a olho nu. Até então, não eram tolerados pela Anvisa.

Na época da norma que implementou os limites, a Anvisa alegou que era inviável muitas vezes eliminar todos os fragmentos.

A norma completa está neste link: RDC 14/2014

Como fazer o molho em casa

O chef senegalês Mamadou Sène, professor de cursos profissionais no Senac, ensina como fazer o molho de tomate em casa. O melhor é congelar o produto em potinhos pequenos, assim só a porção que vai ser usada precisa sair do freezer. O molho caseiro pode ser congelado por um mês. Na geladeira, o ideal é que seja consumido em até dois dias.