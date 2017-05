Movimento é tranquilo nas agências de Porto Alegre para saques das contas inativas do FGTS 

Nova rodada de saques 12/05/2017 | 11h04 Atualizada em

A manhã desta sexta-feira (12) foi considerada de movimento tranquilo nas agências da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre, segundo a superintendência da instituição no Rio Grande do Sul. Os bancos abriram mais cedo, às 8h, para os saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Na agência Central, na Praça da Alfândega, 12 pessoas estavam na fila aguardando o atendimento no momento da abertura. Neste sábado (13), 123 agências do interior e outras 18 de Porto Alegre funcionarão das 9h às 15h.



Nesta rodada de saques, são contemplados beneficiários que nasceram nos meses de junho, julho e agosto. Desde o início do processo, em março, até o começo deste mês, 718,8 mil trabalhadores realizaram saques das contas inativas do Fundo de Garantia no RS, totalizando R$ 1 bilhão.

A última etapa para saques termina no dia 31 de julho em todo o País.

