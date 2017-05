"Os fãs pediam esse reencontro", diz Sandro Coelho, sobre reunião da formação original do Tchê Garotos

Momento histórico 16/05/2017 | 07h00 Atualizada em





Turma boa, reunida novamente Foto: Robson Rezende / Divulgação

Vinte e dois anos após a formação de um dos grupos de baile mais fortes do país, Tchê Garotos, cuja história começou em Porto Alegre, decidiu atender aos apelos dos fãs. A turma reunirá a sua formação original em shows especiais. Segundo Sandro Coelho, um dos fundadores que saiu do grupo em 2013, a ideia surgiu a partir de conversas dos músicos em grupo de WhatsApp.



— A gente vinha conversando, e os fãs pediam este reencontro. Postamos uma foto nas redes sociais, e a aceitação foi muito boa. Então, resolvemos nos unir para presentear o público que tanto nos acompanhou — comenta ele, ressaltando que a sua carreira solo segue firme com a gravação de DVD neste ano.



Os fãs ainda verão no palco Fernandinho, que saiu na mesma época e está afastado do cenário musical, e Luiz Claudio, que deixou o Tchê há cerca de 14 anos, passou por diversos grupos e, atualmente, toca o projeto Luiz Claudio & Baita Baile. Além deles, vão participar da reunião os atuais integrantes Markynhos Ulyian, Sagui e Léo Bruni.



Apenas o sétimo fundador, Nielsen Santos, está afastado dos palcos há anos, por problemas de saúde e não tem a sua participação confirmada.



Só as clássicas



As seis apresentações previstas, que devem começar em agosto, privilegiarão o repertório da época em que o grupo era um dos mais fortes na Capital. Não vão faltar faixas dos discos gravados entre 1998 e 2005, como Menininha, É na Palma da Mão e Cavalo Véio.



— Foram sete anos muito fortes em Porto Alegre, nos bailes do (Clube) Farrapos e na Região Metropolitana. Será um repertório de maxixe, de bailão, com o Sandrinho tocando guitarra e a banda pilchada — anuncia Léo.



No fim dos anos 2000, o trabalho do Tchê Garotos ficou conhecido no país. O grupo ampliou a sua atuação mesclando sertanejo e música de baile. Em 2012, estourou com o sucesso Cachorro Perigoso, que integrou a trilha da novela Avenida Brasil. Agora, a expectativa pelo reencontro não pode ser melhor.



— Estou ansioso para reviver momentos incríveis — afirma Sandro.



— Será um presente para nós — completa Léo.



