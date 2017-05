Pedro Ernesto: "Dada a largada"

Coluna do Pedro 13/05/2017 | 08h03 Atualizada em

Hoje é um dia histórico. Pela primeira vez, o Inter entra em campo para disputar uma partida pela Série B. Tudo que o torcedor não queria.

Como a vida das pessoas e das instituições é feita de derrotas e vitórias, o Inter chegou no seu momento depressivo. A hora é de reerguimento. A hora é de união.

O ano estará justificado com a volta para a Série A. Entra como favorito, mas precisa confirmar. Conta com a força da sua torcida e com uma história invejável de grande clube, campeão do mundo. Hoje é a largada. Depois, serão 37 rodadas. Serão necessários 60 pontos. O Inter vai conseguir.

Reforços

O menino Daniel será o goleiro. Formado na base do Inter, deve ter muita qualidade. Só se ficar nervoso para comprometer. Ainda não estarão em campo Danilo e Pottker. Mas Zago tem Gutiérrez e Cirino. Espera-se que eles possam acrescentar. O jogo não será fácil, mas eu espero uma vitória colorada.

Recomeço

Romildo deu o recado. Ele quer o Grêmio competitivo, forte e lutador. A eliminação no Gauchão caiu mal. O Grêmio pode e precisa se recuperar. Verdade que tem desfalques importantes, mas também é verdade que tem grupo e boas soluções. Vitória contra o Botafogo é só para começar. Depois tem a Copa do Brasil. O Grêmio tem bala para enfrentar tudo isto.