Villa Mix investe na mistura de gêneros e traz Ivete Sangalo para a nova edição no Rio Grande do Sul

Juntos e misturados 12/05/2017 | 13h29 Atualizada em

Criado para ser o maior festival de música sertaneja do Brasil, o Villa Mix vem se caracterizando nas últimas edições por espraiar seus horizontes, abrindo o leque a outros gêneros. No Rio de Janeiro, por exemplo, a mescla já reuniu nomes do pagode e do pop, como Sorriso Maroto e Anitta. Em julho, o evento em Goiânia terá como grande destaque a cantora pop norte-americana Demi Lovato. Neste sábado, o Villa Mix chega ao Rio Grande do Sul para apresentar, em Esteio, no Parque de Exposições Assis Brasil, onde é realizada a Expointer, uma programação bastante diversificada.



Além de nomes fortes do sertanejo, como Jorge & Mateus, Simone & Simaria e Matheus & Kauan, subirá ao palco como principal atração uma estrela da axé music Ivete Sangalo. Entre os artistas escalados estão ainda Jonas Esticado, uma das revelações do forró, e o DJ Alok, que despontou na música eletrônica internacional. Completam a escalação Jefferson Moraes, Lucas & Felipe e Larissa Lahw.



Com a diversidade sonora dos shows, o público poderá vibrar com a fileira de sucessos de Ivete e um de hits de 2017 de Simone & Simaria, Loka, cujo clipe foi gravado com Anitta. A fusão de ritmos, aliás, é elogiada por Simone:



– Adoramos essa mistura, inclusive, a gente faz isso no caso de Loka, que é um reggaeton (gênero que tem suas raízes na música latina e caribenha) misturado com sertanejo. Acreditamos que o artista tem que ter essa liberdade de criar e inovar entre os estilos. Isso é maravilhoso e o público é quem sai ganhando.



Simone promete um show especial:



– Nossos queridos gaúchos podem esperar um show lindo, com muita animação e um repertório especial, para ninguém ficar parado. Se preparem, coleguinhas, estamos chegando!



Matheus antecipa sua expectativa pela apresentação deste sábado:



– O Sul é um grande termômetro para qualquer música. Gostamos muito de fazer show aí. E claro, não tem como ir aí e deixar de fora Querência Amada (risos). Sempre cantamos.



Villa Mix Festival

Sábado, a partir das 12h (abertura dos portões)

Parque de Exposições Assis Brasil (Expointer), BR-116, Km 13, s/nº, em Esteio.

Como chegar: de trem, o bilhete unitário do Transurb custa R$ 1,70 e o passageiro deve desembarcar na Estação Esteio. O tempo médio entre uma viagem e outra é de cerca de 15 minutos. Há estacionamento terceirizado no local, com preço informado de R$ 30.

Ingressos: R$ 80 (villa vip), R$ 120 (villa extra), R$ 250 (camarote open bar villa prime), R$ 380 (backstage brahma golden mix, feminino) e R$ 480 (backstage brahma golden mix, masculino). À venda nas lojas Multisom e no site ticmix.com.br.