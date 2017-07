"A Força do Querer": surra de Joyce e Ritinha em Irene bomba nas redes sociais

Deu o que falar 25/07/2017 | 09h34 Atualizada em

A novela A Força do Querer, exibida na faixa das nove da Globo, começou a semana agitada. Depois de colocar em prática seu plano para conquistar Eugênio (Dan Stulbach), Irene (Débora Falabella) ficou cara a cara com a mulher do advogado, Joyce (Maria Fernanda Cândido). No banheiro de um restaurante, Joyce e Ritinha (Isis Valverde) superaram suas diferenças e deram uma surra na amiga traíra.

Foto: Estevam Avellar / Globo/ Divulgação

Nas redes sociais, a cena deu o que falar: rendeu memes, comentários e muita crítica. Afinal, nada mais justo do que o marido traíra apanhar junto, né? Veja como o assunto repercutiu nas redes sociais:

Seria "briga por macho" se Joice voltasse pra Eugenio!

Mas não!

A briga foi pela traição da amizade entre as 2 #AForçaDoQuerer — Nilson Xavier (@Teledramaturgia) 25 de julho de 2017

Okay, a surra na Irene foi boa. Mas ngm vai bater no Eugênio não? Ele merece tmb!

#AForcadoQuerer pic.twitter.com/RteFcKXBOU — Karina A de Souza (@KarinaApdeSouza) 25 de julho de 2017

Não é só Irene que merece um surra

o desgraçado cretino e traidor do Eugênio tbm merece#AForçaDoQuerer pic.twitter.com/Ptk7BOz0nP — Noveleiro Perigoso (@NNoveleiro) 25 de julho de 2017

Não sei quem é mais trouxa nessa novela, o Eugênio em relação a Irene ou a Bibi com Rubinho #AForcaDoQuerer — Emy (@EmyMartinns) 25 de julho de 2017

Eu com a surra da Ritinha na Irene. E oq foi Joyce batendo com o Louboutin na cara da vadia¿¿ #AForcadoQuerer pic.twitter.com/7r3FwmOc3I — Lu Gomes (@MrsLuGomes) 25 de julho de 2017

Alguém pelo amor de Deus dá um prêmio pra Isis valverde ? #AForcaDoQuerer RITINHA EU TE VENERO pic.twitter.com/atZZjzqENk — Karen Ariana Butera (@kakaahoffmann) 25 de julho de 2017

Irene é fdp, mas por que ela apanha e quem estava no relacionamento, no caso o Eugênio, não? #AForcadoQuerer #AForcaDoAQuerer — Ninna ¿ (@aboutninna) 25 de julho de 2017

Amei ver a Irene apanhado da joice e da Ritinha ¿¿¿¿¿¿#aforcadoquerer pic.twitter.com/5mzhOWIToy — Yanne Ferreira (@ferreira_yanne) 25 de julho de 2017