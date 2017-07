Cacalo: "Partidas muito difíceis"

Paixão Tricolor 18/07/2017 | 07h00 Atualizada em

O Grêmio, a partir desta semana, terá dois jogos fora de Porto Alegre. E, por incrível que possa parecer, diante da colocação dos próximos adversários na tabela, serão duas partidas muito difíceis.

A primeira delas será contra o Vitória, no Barradão. Trata-se de uma equipe que, a partir de agora, em todos os seus jogos, estará fazendo o jogo da vida, uma vez que está na zona de rebaixamento.

Por outro lado, o segundo adversário desta semana é um clube grandioso, com uma história recheada de conquistas e que vai, não só contra o Grêmio, disputar partidas decisivas para a sua trajetória. Refiro-me ao São Paulo Futebol Clube, que já foi campeão do Brasil, da América e Mundial. O tricolor paulista realiza uma péssima campanha, já demitiu do cargo de treinador o ídolo Rogerio Ceni, tem novo profissional no comando técnico, mas os resultados ainda não estão aparecendo.

Essas duas broncas, e ainda fora de casa, o Grêmio terá que enfrentar. No entanto, depois das duas últimas partidas, o Grêmio deu mostras de que retomou a sua estabilidade técnica e emocional. Os resultados foram de vitórias, mas em duas situações distintas. Jogou fechado contra o Flamengo e suportou a pressão dos cariocas, praticamente não permitindo chances de gol ao adversário.

Capacidade técnica

No domingo passado, enfrentou mais uma forte retranca da Ponte Preta e, desta vez, teve capacidade de suplantá-la, mesmo que tivesse levado um susto na primeira etapa.

Partindo do princípio de que o clube voltou a estar apto a obter vitórias, independente do local, estamos esperançosos de somarmos os pontos necessários, torcendo por mais um tropeço do Corinthians.