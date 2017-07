Cacalo: "Rodada foi ruim e faz o Grêmio jogar sob pressão no Morumbi"

Paixão Tricolor 22/07/2017 | 07h01 Atualizada em

Eu sei e todo o mundo sabe que o Grêmio precisa cuidar de si para alcançar as vitórias necessárias para se manter entre os primeiros do campeonato. Mais do que isso, se posicionar bem pertinho do Corinthians, se bem que isso, hoje, está muito difícil, em face da distância que o time paulista abriu dos demais.

Mas como se trata de uma competição e ainda muito longa, uma vez que nem sequer chegamos ao fim do primeiro turno, temos de estar sempre atentos com os nossos mais diretos adversários. Observem que a rodada desse final de semana teve resultados considerados ruins para o Grêmio, que joga hoje à noite, contra o São Paulo.

Aquela pressão que havíamos transferido para o Corinthians na semana passada, desta vez, voltou-se contra nós. Corinthians, Santos, Flamengo e Palmeiras, todos clubes de enorme grandeza, alcançaram vitórias importantes, tanto jogando em casa quanto fora.

Manter posição na tabela

Mesmo com essa pressão para obter um bom resultado, especialmente uma vitória hoje à noite em São Paulo, desconfio de que será um jogo muito difícil, porque o adversário tenta reconstruir a sua equipe, vem de vitória e busca consolidar o afastamento de uma crise que frequentava o Morumbi.

Se o Grêmio conquistar a vitória, e confiamos nisso, estaremos tão somente mantendo o posicionamento que havia antes da rodada para todos os adversários. Então, vencer é uma obrigação para uma equipe forte como tem sido o Grêmio. Até por que, se não o fizer, a tabela nos mostrará a proximidade daqueles que vêm atrás e exibirá s um distanciamento maior do Corinthians.