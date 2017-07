Canadá busca brasileiros para setor de TI, com salários de até R$ 19 mil

Trabalho no Exterior 19/07/2017 | 17h13 Atualizada em

Brasileiros formados nas áreas da Tecnologia da Informação (TI) e usinagem e que dominem o francês podem se inscrever em uma das 216 vagas abertas para trabalhar no Canadá. A convocação é da Agência de Desenvolvimento Econômico do Québec. As informações são do jornal O Globo.



Os profissionais de TI devem ser tecnólogos em informática ou possuir graduação em Ciência da Computação, Construção de Computadores, Engenharia Elétrica ou Eletrônica. Já para as vagas de usinagem, é preciso ter experiência em operação e programação de máquinas ou soldagem.



Leia mais

Estão abertas as inscrições para concurso da Defensoria Pública do RS

Concurso com 300 vagas na Abin é autorizado pelo Ministério do Planejamento



Na área de TI, os salários anuais variam de 77 mil a 95 mil dólares canadenses (cerca de R$ 194 mil a R$ 239 mil). Já na área de usinagem, os valores variam de 45 mil a 65 mil dólares canadenses (entre R$ 113 mil e R$ 163 mil).



As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de agosto no site oficial do governo local e a seleção ocorrerá por meio de uma plataforma online. Os candidatos devem enviar currículo já em francês. Caso seja aprovado, a empresa contratante será responsável pelas despesas com visto e hospedagem. As vagas têm duração inicial de um a três anos, mas é possível realizar um pedido de renovação ou residência fixa após um ano de trabalho.