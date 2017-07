Cantor Aaron Carter é preso e troca indiretas com irmão, Nick Carter, pelas redes sociais 

Treta em família 17/07/2017 | 12h23 Atualizada em

Conhecido no Brasil como o irmão mais novo de Nick Carter, ex-Backstreet Boys, o cantor Aaron Carter, 29 anos, foi preso no último sábado, 15, junto com sua namorada Madison Parker por dirigir veículo sob o efeito de álcool, posse de maconha e de apetrechos para uso de drogas.

O cantor foi parado pela polícia em uma rodovia perto da cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, após oficiais perceberem que o carro estava sendo conduzido de forma irregular.Carter pagou sua fiança e saiu da prisão no domingo, podendo responder em liberdade. Já sua namorada continua presa.

Ele escreveu uma declaração no Twitter dando sua versão dos fatos, afirmando que a polícia agiu com truculência e que não estava com o veículo em movimento na hora da prisão. Também justificou que tem receita médica para o uso de maconha.

Carter usou as redes sociais para pedir desculpas aos fãs e responder um mensagem que seu irmão tinha postado ao saber de sua detenção. Nick escreveu: "Eu te amo, não importa o que aconteça, e se você sentir que precisa de ajuda, eu estou aqui para te ajudar a melhorar. Família não é sempre fácil, estamos todos aqui por você."

Como resposta, Aaron postou: "Se meu irmão de sangue estivesse realmente preocupado com meu bem-estar, porque não me ligaria diretamente e teria uma conversa comigo em vez de fazer isso usando um fórum público? Não é legal me usar para suas relações públicas e me chutar enquanto estou mal. Eu amo minha família apesar dos bons e maus momentos".

Nick e Aaron Carter (D) no final dos anos 1990, no auge do sucesso dos irmãos Foto: Reprodução

Fama precoce

Aaron Carter ficou famoso no final dos anos 1990. Em 1997, ele participou de um dos shows da banda do irmão na Alemanha e uma gravadora alemã ofereceu a ele, então com 10 anos, um contrato. No mesmo ano, ele lançou seu primeiro single Crush On You. O álbum de estreia Aaron Carter foi lançado em 1998 e rapidamente alçou o garoto a ídolo adolescente.

Em 2000, Aaron fez rápida passagem pelo Brasil. No total, o cantor lançou oito álbuns na carreira.

Em 2006, ao lado de Nick e seus outros três irmãos, Aaron participou do reality show House of Carters, exibido pelo canal americano E!.

* Com Estadão Conteúdo