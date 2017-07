Chico Buarque usa meme próprio para divulgar conta no Instagram

Estreia 22/07/2017 | 19h38 Atualizada em

A rede social surgiu em 2010, mas foi sete anos depois que Chico Buarque se rendeu ao Instagram. O músico fez os primeiros posts na sexta-feira, dia 21, e divulgou o perfil com seu próprio meme, inspirado na capa do disco Chico Buarque de Hollanda, de 1966.



Confira a publicação:

siga e compartilhe! @oficialchicobuarque #chicobuarque #chicocaravanas Uma publicação compartilhada por Chico Buarque - Oficial (@oficialchicobuarque) em Jul 21, 2017 às 1:31 PDT

O perfil apontava cerca de 12 mil seguidores na tarde deste sábado. O primeiro post divulgou o nome do 23º disco de Chico, Caravanas, com lançamento previsto para o final de agosto.

Definido o nome do novo disco de Chico: CARAVANAS. Vigésimo terceiro trabalho solo de estúdio do artista, é também o nome de uma das nove canções que compõem o cd, que deve chegar às lojas físicas e digitais no fim de agosto. #chicobuarque #chicocaravanas Uma publicação compartilhada por Chico Buarque - Oficial (@oficialchicobuarque) em Jul 20, 2017 às 8:26 PDT

