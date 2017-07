Começam hoje as inscrições para concurso da Defensoria Pública do RS

Espaço do Trabalhador 17/07/2017 | 10h23 Atualizada em

As inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPERS) começam às 10h desta segunda-feira (17) e vão até 11 de agosto, no site da Fundação Carlos Chagas, que executará a seleção. A prova está prevista para ocorrer em setembro deste ano.

Cargos e vagas para analista, nas seguintes áreas:



Processual - 23 vagas

Contabilidade - 2 vagas

Economia - CR

Administração - 3 vagas

Arquitetura - CR

Engenharia Civil - 1 vaga

Engenharia Elétrica - 1 vaga

Saúde – Farmácia - 1 vaga

Saúde – Assistente Social - CR

Biblioteconomia - CR

Arquivista - CR

Comunicação Social - CR

Saúde – Psicologia - 1 vaga

Tecnologia da Informação – Infraestrutura e Redes - 2 vagas

Tecnologia da Informação – Banco de Dados - 1 vaga

Tecnologia da Informação – Desenvolvimento de Sistemas - 2 vagas

Tecnologia da Informação – Segurança da Informação - 1 vaga

Os cargos de analista exigem Ensino Superior. O salário é de R$ 5.947,15 e as inscrições custam R$ 182,41.

Cargos e vagas para técnico, nas seguintes áreas:



Administrativa - 57 vagas

Apoio Especializado – Edificação - 4 vagas

Informática - 6 vagas

Apoio Especializado – Logística - 1 vaga

Apoio Especializado – Segurança do Trabalho - 1 vaga

Apoio Especializado – Segurança - CR



Os cargos técnicos exigem Ensino Médio. A remuneração inicial é de R$ 3.243,90 e as inscrições custam R$ 80.

CR: cadastro reserva. Significa que não há número específico de vagas. Os aprovados serão chamados conforme surgirem ou forem criadas vagas no prazo de validade do concurso.



