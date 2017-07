Concurso com 300 vagas na Abin é autorizado pelo Ministério do Planejamento

Oportunidade 17/07/2017 | 09h36 Atualizada em

O Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão autorizou a realização de concurso público com 300 vagas para a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). A portaria 227 está publicada na edição desta segunda-feira (17) do Diário Oficial da União.

Segundo o ato, as vagas estarão distribuídas em 220 vagas para oficial de inteligência, 60 vagas para oficial técnico de inteligência e 20 para agente de inteligência.

As vagas dependem da existência de vagas na data de publicação do edital e da adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e a sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

O Ministério dá o prazo de até seis meses para publicação do edital de abertura do concurso público.