Confira o resultado das loterias desta quarta-feira /

Sorteio 19/07/2017 | 21h16 Atualizada em

MEGA SENA

Resultado do concurso nº 1.950, sorteado na cidade de Atibaia (SP):

10 - 21 - 32 - 34 - 48 - 57



Premiação:

Sena - 6 números acertados: não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 88 apostas ganhadoras, R$ 52.163,05

Quadra - 4 números acertados: 7.215 apostas ganhadoras, R$ 908,88



Acumulado para o próximo concurso: R$ 68.387.070,06



QUINA



Resultado do concurso nº 4.433, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

06 - 08 - 25 - 43 - 77



Premiação:

Quina - 5 números acertados: não houve acertador

Quadra - 4 números acertados: 89 apostas ganhadoras, R$ 4.114,91

Terno - 3 números acertados: 6.074 apostas ganhadoras, R$ 90,66

Duque - 2 números acertados: 140.171 apostas ganhadoras, R$ 2,16



Acumulado para o próximo concurso: R$ 674.628,15



LOTOFÁCIL

Resultado do concurso nº 1.539, sorteado na cidade de Atibaia (SP):

01 - 03 - 04 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 25



Premiação:

15 acertos: 2* apostas ganhadoras, R$ 1.001.752,59

14 acertos: 245 apostas ganhadoras, R$ 2.516,18

13 acertos: 10.488 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos: 147.904 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos: 902.231 apostas ganhadoras, R$ 4,00



*Aposta de Carambeí (PR) e Itaquaquecetuba (SP).

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 21/07/2017: R$ 1.700.000,00

FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.198, sorteado na cidade de Atibaia (SP):

1º bilhete: 07.614- valor do prêmio R$ 350.000,00

2º bilhete: 87.865 - valor do prêmio R$ 18.000,00

3º bilhete: 05.433 - valor do prêmio R$ 15.000,00

4º bilhete: 87.677 - valor do prêmio R$ 12.000,00

5º bilhete: 60.472 - valor do prêmio R$ 10.888,00

O bilhete ganhador do primeiro prêmio foi distribuído para Santos (SP).