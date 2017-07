"Conquistamos o respeito do povo do maxixe", diz músico da Furacão da Vanera, que grava DVD nesta quarta

Noite para dançar 19/07/2017 | 12h04

Com participação de músicos e bandas notáveis do Rio Grande do Sul, a Furacão da Vanera, que teve sua história contada neste ano, na seção Estrelas da Periferia, do Diário, grava, na noite desta quarta (19), o primeiro DVD de sua trajetória. No palco, ao lado dos músicos de Gravataí estarão os grupos Tchê Chaleira, Estação Fandangueira, Rainha Musical, Os Federais, Eh Expresso, Bandavanera e o cantor Ivonir Machado.



— Pelo trabalho que a gente fez nesses dois anos, conquistamos o respeito do povo maxixeiro. E destes grupos que nos acolheram e nos deram a honra de participar desta gravação — comemora Kauan Rodrigues, vocalista da Furacão, que investe no maxixe desde sua fundação.



No show, uma das canções que não devem faltar é Tem Que Ser Agora, um dos hits da banda, e Eu Tô me Vingando. Os próximos do passo do grupo, de acordo com Kauan, é conquistar o Interior do Rio Grande do Sul e outras regiões de Santa Catarina, além do litoral, local que eles já fazem shows:



— A banda ficou conhecida rapidamente em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Vamos nos espraiar.O DVD deve ser lançado em agosto deste ano.



Noite para maxixar

— O que: gravação do DVD de dois anos de estrada da Furacão da Vanera

— Onde: Tradição Sertaneja, Dorival Cândido Luz de Oliveira, 3.079, em Gravataí

— Quando: nesta quarta (19), a partir das 23h30min

— Quanto: elas pagam R$ 20 e, eles, R$ 25.



