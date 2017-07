Defensoria Pública faz mutirões de atendimento pelo RS a partir desta quarta-feira

Serviço gratuito 25/07/2017 | 17h12 Atualizada em

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, órgão que oferece suporte e acompanhamento jurídico para pessoas em situação vulnerável, vai promover uma série de mutirões de atendimento pelo Estado a partir desta quarta-feira (26). Gratuitos, como todos os serviços oferecidos pelo órgão, os 15 mutirões serão feitos em Porto Alegre e em cidades do Interior do Estado.



Os mutirões fazem parte do projeto Defensoria Itinerante, que leva agentes do órgão para atendimento público nas cidades. Os principais objetivos da ação são esclarecer dúvidas jurídicas, orientar a população em relação a seus direitos, promover educação em direitos e prestar atendimento humanizado que reflita em soluções aos cidadãos.

Confira as datas e os locais de atendimento dos mutirões da Defensoria Itinerante:

26 de julho – Bagé

Mutirão de atendimento para realização fundiária (agendamentos previamente marcados)

Local: Cohab, Rua Prof. Melanie Granier, 48, bairro Centro

Horário: das 9h30min às 11h



27 de julho – Pelotas

Mutirão de atendimento para regularização fundiária (agendamentos previamente marcados)

Local: Cohab, Av. Ferreira Viana, 1.499, bairro Areal

Horário: das 9h30min às 11h30min



29 de julho - Porto Alegre

Mutirão de orientação jurídica e de educação em direitos - Ação Prefeitura nos Bairros em Porto Alegre

Local: Centro Esportivo e Cultural Bom Jesus, Rua Marta Costa Franzen, 101, bairro Bom Jesus

Horário: das 10h às 14h



31 de julho, 1º, 4, 7, 8 e 11 de agosto – Montenegro

Mutirão de atendimento do Projeto Defensoria Itinerante no Sistema Prisional

Local: Penitenciária Estadual Modulada de Montenegro

Horário: das 9h30min às 11h30min e das 14h às 16h30min



3 de agosto - Porto Alegre

Mutirão de atendimento regularização fundiária Vila Dom Pedro (agendamentos previamente marcados)

Local: Rua Hermes Pereira de Souza, 230, bairro Sarandi

Horário: das 14h às 17h



7, 15, 23 e 31 de agosto - Porto Alegre

Mutirão de orientação jurídica e de educação em direitos – Projeto Estender a Mão

Local: Centro Comunitário Primeiro de Maio (Ceprima), Rua Camoati, 64, bairro Santa Maria Goretti

Horário: 14h às 17h



16 de agosto - Porto Alegre

Mutirão de orientação jurídica e educação em direitos - Saúde e assistência voltado à população de rua em Porto Alegre

Local: Centro Comunitário Glória - Rua Professor Carvalho de Freitas, 1.012, bairro Glória

Horário: das 13h30min às 17h