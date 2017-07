Está pensando em mudar de carreira? Confira dicas antes de tomar a decisão

Carreira 17/07/2017 | 10h12 Atualizada em

A crise econômica tende a reforçar desconfortos com o trabalho: promoções congelam, salários não sobem, cobranças por desempenho se multiplicam e o profissional se acostuma a ver colegas serem demitidos. Uma pesquisa da International Stress Management Association (Isma) no Brasil mostrou que 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Outro levantamento, da Pactive Consultoria, aponta que 65% dos brasileiros gostariam de largar tudo para fazer algo mais ligado a seus hobbies, que combine com sua personalidade.



— É crescente o movimento de pessoas que tomam a decisão de mudar de carreira, principalmente entre os profissionais mais jovens — percebe a psicóloga Simoni Missel, diretora da Missel Capacitação Empresarial.

Leia mais

Senai e Bancos Sociais oferecem qualificações gratuitas em Porto Alegre

Fabricante Kepler Weber abre 40 vagas de emprego



Com amplo acesso à informação graças à internet e facilidade em aprender, os mais novos aproveitam seu conhecimento de informática e a facilidade para fazer contatos nas redes sociais para migrar rapidamente de profissão, afirma a especialista. Cursos de curta duração e conversas informais com quem já exerce a carreira almejada se tornam os caminhos mais curtos para a mudança.

Transição

O surgimento de novas profissões em razão da internet — que vai de motorista particular a gestor de hotel dentro da própria casa, sem falar nas incontáveis possibilidades no mundo das startups — tornou mais amplo o leque de escolhas do que há dez anos, tornando eventuais mudanças mais comuns sob a ótica de trabalhadores e empresas, afirma Simone Kramer, vice-presidente de Expansão da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Estado (ABRH-RS).

— As empresas ficaram mais receptivas a profissionais com outras formações mas que tenham competências desejáveis para os cargos, e não é por menos que cada vez mais instituições financeiras buscam engenheiros para trabalhar na gestão de produtos — exemplifica Simone.

Veja outras matérias de carreira



A transição de carreira costuma ocorrer nos primeiros anos de trajetória, conforme o trabalhador conheça com maior detalhamento o dia a dia do serviço e a realidade do mercado. Mas nada impede que os mais velhos sigam pelo mesmo caminho — exceto, claro, os compromissos financeiros que se avolumam com o passar dos anos. Para estes, além de saber qual a nova carreira almejada, é preciso fazer uma análise minuciosa da vida financeira, aconselham as consultoras de carreira.



É importante projetar quanto tempo se levará para efetivamente começar a ganhar dinheiro na nova profissão e guardar recursos para a mudança. Também é preciso ter no radar os custos com formação e a possibilidade de ter de encarar um estágio não remunerado para ganhar alguma experiência na nova área.

4 passos para mudar de carreira



1. Você quer mesmo mudar?

A insatisfação com a própria carreira ou a vontade de adotar um hobby como profissão costumam mover quem pretende mudar o leme da profissão, mas precisam ser avaliados com muita cautela. Às vezes, a frustração com a carreira pode ser temporária, fruto de alguma tarefa recém-assumida ou mal-estar em uma empresa. E então vem o anseio de rentabilizar o hobby. Ou seja, essa vontade pode ser passageira. Portanto, é preciso refletir se a decisão será a mais adequada.

2. Faça a autoavaliação

Sabendo de onde vem a vontade de mudar, será hora de avaliar o que mais se gosta de fazer na profissão, assim como o que se faz sem prazer. E então identificar como suas habilidades poderiam se encaixar em outra carreira. Essa análise pode levar em conta tanto habilidades técnicas quanto competências comportamentais (comunicação, autocontrole, liderança, marketing pessoal, postura profissional etc).

3. Pesquise sobre a nova carreira

Conhecendo seus pontos fortes e as carreiras em potencial para a mudança, converse com pessoas que atuam há mais tempo nas áreas que deseja trabalhar. Veja como é a rotina delas, o que fazem, quanto ganham e qual a sua impressão sobre o mercado do trabalho. Assim, ficará mais claro se a ideia que você tem sobre tal carreira se confirma na prática.

4. Busque a formação

Decidida a mudança, será o momento de buscar formação. Curso online, MBA, pós-graduação podem complementar seu conhecimento e criar uma nova rede de relacionamento. Um alerta importante: não é preciso começar do zero sua carreira para mudar de área (cursando novamente uma faculdade e angariando experiência, por exemplo), já que muitos cursos de pós-graduação se propõem a abrir uma segunda área de formação com dicas práticas e muitas empresas têm boa disposição em recrutar profissionais sem experiência.

Como saber que você se cansou da sua profissão

- A sensação de insatisfação permanece mesmo quando há mudança de função.

- Desânimo ao sair de casa para trabalhar: a única gratificação é o dinheiro.

- Você passa a planejar fazer as coisas que gosta apenas após se aposentar.

- Você tira férias, mas mesmo assim a insatisfação retorna quando elas terminam.

- Desenvolvimento de depressão ou transtorno de ansiedade.

Fontes: International Stress Management Association (Isma), Simone Kramer, vice-presidente de Expansão da ABRH-RS, e Simoni Missel, diretora da Missel Capacitação Empresarial