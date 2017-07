FAB oferece curso profissionalizante gratuito de auxiliar em saúde bucal em Canoas  

Hospital de Aeronáutica de Canoas 17/07/2017 | 12h29 Atualizada em

O Hospital Aeronáutico de Canoas (HACO), da Força Aérea Brasileira (FAB), anunciou um curso profissionalizante gratuito de auxiliar em saúde bucal, com início previsto para 6 de novembro de 2017. As inscrições vão de 1º de agosto a 1º de setembro e são presenciais e gratuitas.

O curso deve capacitar o aluno para o auxílio nas diversas atividades de um consultório odontológico. Com aulas teóricas e estágio prático, o curso terá duração de seis meses.



Leia mais

Começam hoje as inscrições para concurso da Defensoria Pública do RS

Concursos com inscrições abertas no RS: veja como participar

Concurso com 300 vagas na Abin é autorizado pelo Ministério do Planejamento



Serão abertas 12 vagas, sendo necessário para se candidatar ser brasileiro, civil, ter 18 anos ou mais, ter concluído o Ensino Médio e apresentar a documentação solicitada. As inscrições são presenciais, no Hospital de Aeronáutica Canoas (Avenida Guilherme Schell, 3.950, próximo à estação Fátima do Trensurb, dentro do antigo Quinto Comando Aéreo Regional). O edital pode ser lido na íntegra aqui.

Após as inscrições, serão analisados os currículos dos inscritos, e 48 candidatos serão chamados para entrevistas. O resultado final deve ser anunciado em 20 de outubro.