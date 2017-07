Fabricante Kepler Weber abre 40 vagas de emprego 

Oportunidade 14/07/2017 | 13h53 Atualizada em

A Kepler Weber está com 40 vagas de emprego abertas para a fábrica de Panambi, Noroeste do Rio Grande do Sul. A empresa gaúcha fabrica silos e equipamentos para armazenagem de grãos. A contratação é imediata. A seleção é feita pela agência de recrutamento AST Facilities. São vagas, inicialmente, para contrato temporário. Conforme a lei, a duração pode chegar a nove meses.



Para o cargo de operador de empilhadeira, é exigido ensino fundamental completo, CNH B, formação em curso de operação de empilhadeira motriz e seis meses de experiência. Outro cargo com vagas disponíveis é o de Ajudante de Logística, que exige ensino fundamental completo e não precisa de experiência.

Os salários partem de R$ 1.292,04. Os interessados devem enviar o currículo à AST Facilities pelo e-mail ana.teixeira@astfacilities.com.br. Informações pelo telefone (55) 99161.1259.



Recentemente, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a venda pelo Banco do Brasil Banco de Investimentos e por seu fundo de pensão Previ da fatia conjunta de 34,93% da Kepler Weber. A compradora foi a norte-americana AGCO, dona da marca Massey Ferguson.