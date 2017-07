Gabriel Louchard é o campeão do "Super Chef Celebridades", reality do programa "Mais Você" 

Rei da cozinha 24/07/2017 | 11h03 Atualizada em

O ator e humorista Gabriel Louchard se tornou o vencedor do Super Chef Celebridades 2017 na manhã desta segunda-feira (24), no programa Mais Você. O participante ganhou a disputa ao preparar três pratos: Panelinha de Cogumelos com Chips de Batata Baroa, Tornedor de Filé Mignon com Risoto de Aspargos e Panqueca de Chocolate com Caldas de Frutas Vermelhas e Sorvete de Creme. Ele leva para casa o troféu do reality e um prêmio de R$ 50 mil.

Desta vez, os finalistas Louchard, MC Koringa e Helga Nemeczyk tiveram seis minutos para fazer as compras, e ainda puderam tirar dois ingredientes de um colega. Depois, o trio foi para a cozinha. No júri, estavam a atriz Vanessa Diácomo e os chefs Flávio Federico e Roland Villard.

A temporada 2017 contou com participações de nomes como Fofão, Diego Hypolito, Claudia Ohana, Paulinho Serra e Renata Dominguez.

